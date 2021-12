Max Verstappen entrou a todo o gás no GP Abu Dhabi, a prova que este fim de semana vai determinar quem será o novo campeão mundial de Fórmula 1.O piloto da Red Bull fez esta sexta-feira o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres, com Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, ambos da Mercedes, a serem segundo e terceiro classificados na folha de tempos, respetivamente. O Red Bull de Sergio Pérez foi quarto.Verstappen e Lewis Hamilton chegam à última corrida do ano no topo da classificação do Mundial de pilotos, com os mesmos pontos. Vai tudo decidir-se domingo, numa corrida que se prevê verdadeiramente empolgante.