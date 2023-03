Verstappen foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o GP da Austrália

Muda-se de circuito... e continua tudo na mesma. Max Verstappen foi, na madrugada desta sexta-feira, o piloto mais rápido na pista Albert Park (Melbourne) na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Fórmula 1 da Austrália.

O piloto holandês foi o único a entrar em pista a entrar com um conjunto de pneus macios, enquanto que os restantes pilotos da grelha optaram por iniciar sessão com pneus médios e duros.

O atual bicampeão mundial ainda demorou para conseguir subir à liderança dos tempos, mas conseguiu-o de forma clara, com o tempo de 1:18.790s, superando a melhor marca fixada no ano passado, por Charles Leclerc (Ferrari), com 1:18.978s, na segunda sessão de treinos livres.

Lewis Hamilton (Mercedes) concluiu a sessão, que terminou cerca de dois minutos antes do tempo previsto devido a uma avaria no Williams de Logan Sargeant, com o segundo melhor tempo no traçado australiano, a pouco mais de quatro décimas do rival da Red Bull (+0.433s), seguido de Sergio 'Checo' Pérez, que foi +0.503s mais lento do que o companheiro de equipa.

Fernando Alonso (Aston Martin) e Charles Leclerc (Ferrari) fecharam o top-5 da primeira sessão desta sexta-feira, com os tempos 1:19.317s (+0.527s) e 1:19.378s (+0.588s), respetivamente.



A segunda sessão desta sexta-feira começa às 06:00 horas (horário de Lisboa).