Verstappen ultrapassa Hamilton a duas voltas do fim e ganha o GP França

Max Verstappen venceu este domingo o GP de França, reforçando assim a liderança no campeonato. O holandês ultrapassou o rival da Mercedes, Lewis Hamilton, a duas voltas do final.





A estratégia dos pneus foi decisiva. A Mercedes não mandou parar Lewis Hamilton nem Valtteri Bottas na parte final da prova, ao contrário do que sucedeu com a Red Bull, com Verstappen a ir duas vezes à boxe.Os heptacampeões mundiais acreditaram que Bottas podia defender a posição de Hamilton, mas o finlandês não aguentou os ataques de Max. "Por que raio não me ouviram quando eu disse que esta era uma prova de duas paragens?", atirou Bottas pelo rádio.Hamilton foi segundo e Sergio Pérez, da Red Bull, completou o pódio.