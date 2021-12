Verstappen: «Hamilton também já conquistou um título mundial desta forma»

Max Verstappen recebeu ontem [quinta-feira], pelas mãos do presidente da FIA Jean Todt, o troféu de campeão do Mundo de Fórmula 1, conquistado pelo holandês após a vitória no Grande Prémio de Abu Dhabi, a última prova do campeonato da modalidade.

Em declarações na gala realizada em Paris (França), o piloto holandês da Red Bull mostrou alguma compaixão com Lewis Hamilton pela forma como o britânico da Mercedes perdeu a possibilidade de fazer história este ano e conquistar o seu oitavo título mundial, lembrando o triunfo de Hamilton em 2008.

"Eu consigo entender que os primeiros dias após a corrida sejam difíceis e que ele não se sinta propriamente feliz. Mas também tem de compreender que isto são corridas e este tipo de coisas podem acontecer", começou por dizer o atual campeão mundial de Fórmula 1, comentando ainda os rumores sobre uma possível abandono de Lewis Hamilton.

"Ele deve olhar para tudo o que já alcançou [na carreira]. Isso deveria dar-lhe algum conforto e também deveria dar-lhe motivação para continuar porque ele ainda está a lutar pela conquista do oitavo título mundial e tenho a certeza de que ele poderá voltar a fazê-lo no próximo ano. Não vejo razões para abandonar agora", atirou, rematando: "Eu não sinto pena [dele], mas consigo entender que pode ser muito doloroso mas ele também não se pode esquecer que venceu um título desta forma".

Em causa o primeiro título mundial de Lewis Hamilton na sua carreira, em 2008, quando o piloto britânico que na altura corria pela McLaren ultrapassou Timo Glock (Toyota) na penúltima curva da última volta do Grande Prémio do Brasil, em Interlagos, para levantar o troféu de campeão mundial que escapava das mãos do brasileiro Felipe Massa, da Ferrari.