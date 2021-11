Verstappen pode ser campeão no GP da Arábia Saudita: os cenários para a festa do holandês

Max Verstappen will be crowned world champion in Saudi Arabia if... #F1 pic.twitter.com/YjvggDMMpZ — Formula 1 (@F1) November 22, 2021

A vitória de Lewis Hamilton no Grande Prémio do Qatar deixou a luta pelo título mundial de Fórmula 1 ao rubro, mas tudo poderá ficar decidido a favor de Max Verstappen na Arábia Saudita, no primeiro fim de semana de dezembro.Aos 24 anos, o piloto holandês da Red Bull tenta sagrar-se campeão pela primeira vez e encara a 21.ª e penúltima prova do calendário com 8 pontos de vantagem sobre o rival da Mercedes. Mas Hamilton, campeão em título, procura de tornar-se no piloto mais titulado da história da F1 - nesta altura tem os mesmos 7 títulos do alemão Michael Schumacher.Depois do Qatar, o GP da Arábia Saudita será mais uma das novidades absolutas neste Mundial de Fórmula 1. Max Verstappen e a Red Bull até poderão fazer a festa no circuito citadino de Jeddah, mas tal só será possível caso se verifique um dos seguintes desfechos:- Verstappen ganhar, obter a volta mais rápida e Hamilton não terminar acima do 6º lugar;- Verstappen ganhar e Hamilton não fazer melhor do que 7º;- Verstappen fazer 2º, obter a volta mais rápida e Hamilton terminar abaixo do 9º lugar;- Verstappen fazer 2º e Hamilton não pontuar (ficar fora dos 10 primeiros).Refira-se que, depois da Arábia Saudita, o campeonato de 2021 irá terminar no GP de Abu Dhabi, entre os dias 10 e 12 de dezembro.