Verstappen preocupado com altas temperaturas durante o GP de França

Com o GP de França à porta, os preparativos vão-se ultimando. No entanto, parece existir um dado preocupante para Max Verstappen e a sua equipa, a Red Bull. Nos últimos dias, o calor tem-se feito sentir em grande escala em Le Castellet, onde irá realizar-se o próximo o GP de Fórmula 1. Segundo as previsões, esperam-se ondas de calor, com 38 graus na sexta-feira, 36 no sábado e 37 no domingo, dia da corrida, o que poderá fazer subir as temperaturas do asfalto para mais de 50 graus.Tal situação poderá voltar a ser um motivo de preocupação para as equipas, sobretudo no que toca à escolha certa de pneus e estratégia de corrida. Quem se mostrou especialmente apreensivo com o calor no próximo fim de semana foi o piloto holandês nas últimas declarações que fez à imprensa. Assim, a solução deverá passar por pneus mais resistentes, que aguentem melhor as temperaturas elevadas previstas.Ainda assim, Max Verstappen não toma nada por garantido antes de uma corrida: "Tivemos um bom resultado no ano passado em França como equipa (1.º e 3.º). A pista tem muitas curvas técnicas e de alta velocidade no final da volta, por isso será importante cuidar dos pneus, especialmente porque vai ser um fim de semana muito quente", disse o holandês em declarações à imprensa.