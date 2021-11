Verstappen reage à multa: «Que tenham um jantar com bastante vinho bom e caro»

Max Verstappen foi multado este sábado em 50 000 euros após ter tocado e examinado a asa traseira do Mercedes de Lewis Hamilton, depois da qualificação no Grande Prémio do Brasil, em São Paulo. O piloto da Red Bull não foi penalizado na grelha de partida, mas foi investigado devido a uma eventual violação do Código Desportivo Internacional da FIA.Após a corrida sprint do GP do Brasil, o holandês foi questionado pelos jornalistas sobre a multa e respondeu com alguma ironia à mistura."É uma multa bem grande. Espero que tenham um bom jantar com bastante vinho. Um vinho bom e caro, seria ótimo. Podem convidar-me para o jantar também. Afinal, sou eu que vou pagar", atirou.