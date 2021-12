Verstappen revela mensagem de Toto Wolff após conquista do título mundial de Fórmula 1

Max Verstappen, o novo campeão mundial de Fórmula 1, revelou esta terça-feira ter recebido uma mensagem de parabéns pela conquista do título individual de Toto Wolff, chefe-executivo da Mercedes, após o final dramático do Grande Prémio de Abu Dhabi.

"O Toto [Wolff] enviou-se uma mensagem a dizer 'Parabéns pela temporada' e que eu merecia ganhar [o título mundial]. Penso que foi muito agradável da sua parte, as emoções estavam ao flor da pele de parte a parte após aquela última volta", atirou o jovem piloto holandês da Red Bull, em declarações à 'Sky Sports'.





O holandês considera que o facto de Lewis Hamilton contar com sete títulos mundiais na sua carreira ajuda o britânico a recuperar da derrota no final da temporada, algo que se fosse ao contrário não seria da mesma forma.

"É claro que ter sete títulos conquistados ajuda um pouco. Penso que deve confortá-lo, de certa forma. Se tivesse sido ao contrário penso que teria sido mais doloroso para mim porque eu ainda não tinha conquistado nenhum título. O Lewis é uma grande figura do desporto. Ele veio na minha direção, deu-me os parabéns e tudo isso deve ter sido bastante difícil depois daquela última volta. Isso mostra o respeito que temos um pelo outro", assumiu.



Questionado sobre as várias polémicas entre os dois pilotos durante toda a temporada, Max Verstappen sublinhou o respeito que os dois demonstraram ter sempre um pelo outro, deixando elogios ao rival na luta pelo título.

"É claro que tivemos os nossos momentos mais quentes durante a temporada, mas no final de contas sempre demonstrámos ter respeito um pelo outro, sobre o que representamos e fizemos com que nos motivássemos um ao outro até ao final, até ao limite. Tem sido muito bom correr ao lado dele", atirou.



Já sobre a relação com a Red Bull, Max Verstappen assume que não poderia estar mais satisfeito e agradecido. "Tenho uma relação muito boa com todos eles e sempre acreditei em todo o processo e fui leal, muito também porque eles me deram a oportunidade de chegar à Fórmula 1 ainda tão jovem", terminou.