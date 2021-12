Verstappen: «Sir Hamilton? Não preciso disso, ser campeão mundial é suficiente»

Max Verstappen voltou a falar sobre o GP de Abu Dhabi, no qual se sagrou campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez na carreira. Em entrevista ao programa 'Sport and Talk', da Servus TV, o piloto holandês abordou também (inevitavelmente...) a rivalidade com Lewis Hamilton."Tive uma cãibra na perna na última volta [em Abu Dhabi]. Não foi bom. Quando acelerei a fundo, doeu. Mas não importa, foi a última corrida da temporada", frisou Verstappen, descartando uma eventual pressão acrescida na próxima época pela conquista do título."Com o título há mais tranquilidade. O meu sonho sempre foi ganhar o título mundial uma vez. Tudo o que vier a partir de agora é um bónus. Mas na primeira corrida quero voltar a vencer", sustentou, antes de perspetivar a próxima temporada."Por enquanto ainda só conduzi o carro no simulador. Em janeiro e fevereiro será diferente. Mas espero que as corridas sejam melhores, as ultrapassagens mais fáceis e que as equipas se aproximem", apontou.Questionado sobre o facto de Lewis Hamilton ter sido ordenado cavaleiro em Inglaterra e se gostaria de também de ser distinguido na Holanda, Verstappen respondeu com humor: "Não posso ser Sir na Holanda, mas também não é necessário. Sou piloto. O título de campeão mundial é o suficiente."A rivalidade com o piloto da Mercedes foi uma constante ao longo desta época, mas o respeito, diz, imperou entre os dois. "Claro que tivemos os nossos momentos e talvez estivéssemos fartos um do outro. Mas também tivemos bons duelos e manobras de ultrapassagem. Portanto, o respeito ainda existe", frisou, descartando uma possível retirada de Hamilton."O normal é que ele volte. As palavras que disse depois da corrida foram muito emocionantes. Conto com ele para 2022", sustentou, para depois deixar elogios ao companheiro de equipa, Checo Pérez."No final, isso decidiu a corrida para nós, porque a Mercedes não poderia parar nas boxes naquele momento. Sem Checo eu não teria me tornado campeão mundial", referiu.