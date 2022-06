Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Verstappen sobe um degrau no 'hall of fame' dos pilotos com mais vitórias na Fórmula 1 Conquista no Canadá deixou o holandês, de 24 anos, com 26 triunfos na F1. Ainda longe de Hamilton (103), Max já deixou para trás os históricos Niki Lauda e Jim Clark





• Foto: USA Today Sports