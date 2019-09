Vettel e a polémica com Leclerc: «Não sei o que aconteceu... pensei que tínhamos um acordo»

acabou de forma polémica para a Ferrari. Depois de uma corrida em que Charles Leclerc terminou em terceiro lugar, atrás dos dois Mercedes, e em que Sebastian Vettel abandonou devido a um problema mecânico, o alemão não estava feliz."Não sei o que aconteceu. Pensei que tínhamos um acordo. Falei com o Charles em particular antes da corrida. Pensei que era claro, mas não sei, se calhar escapou-me alguma coisa. Tenho a certeza que vamos falar sobre isso, mas é obviamente um sentimento amargo porque queríamos os nossos carros a acabar em primeiro e segundo. Não é o resultado que queríamos", disse o alemão depois da corrida.Contudo, Vettel não quis adiantar os detalhes do acordo entre os pilotos da Ferrari. "Não quero partilhar. Não é grande coisa, mas não quero colocar a equipa numa má posição porque alguém disse alguma coisa aqui e ali. Eu sei que não é justo porque acho que as pessoas merecem saber. Eu estava em terceiro, o Charles estava em primeiro e tínhamos falado de uma estratégia para ultrapassar o Lewis. Tive um começo muito bom. Por isso havia algumas opções em cima da mesa, mas prefiro não ir por aí", referiu.