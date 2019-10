Vettel gostou de tudo no México... menos dos "troféus de m..."

A organização do Grande Prémio do México decidiu inovar e mereceu vários elogios dos pilotos pelo esforço feito para tornar a prova em algo diferente do habitual, mas houve algo que não parece ter corrido tão bem. Pelo menos na opinião de Sebastian Vettel: os troféus entregues no pódio. Em declarações após a prova mexicana, onde foi segundo colocado, o piloto alemão apontou o dedo à excessiva importância dada a um dos patrocinadores, algo que tornou o troféu entregue aos três primeiros em algo... aborrecido.





"Creio que foi muito agradável. Só não gostei muito do tipo da selfie quando ele tentou tirar a foto, por isso afastei-o. Não sou muito de selfies... Tirando isso, foi interessante terem elevado o carro ao nível do pódio, assim como terem envolvido todo o estádio e o público. Gostei de praticamente tudo, menos a tal situação do tipo da selfie e também dos troféus", começou por dizer o alemão, que ficou apenas atras de Lewis Hamilton."É uma pena. Tens uma corrida tão boa, colocámos tanto esforço na corrida e depois dão-te troféus de m... que são uma seca. Poderíamos no futuro ter algo interessante, algo mexicano, e isso é uma pena. Há Heineken escrito em todo o lado! Não tens de colocar o raio de uma estrela no troféu também!", concluiu.