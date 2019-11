Vettel lidera segunda sessão de treinos livres

Os carros foram mais cedo para a pista devido à ameaça de chuva, para a segunda sessão de treinos livres do GP Brasil. Prevendo que o piso pudesse ficar molhado, as equipas aproveitaram os momentos de piso seco e Sebastian Vettel levou a melhor na tarde desta sexta-feira. O alemão da Ferrari percorreu o circuito em 1:09.217m, com pneus macios, o melhor tempo do final da semana.A Alfa Romeo foi a primeira a deixar as boxes. Antonio Giovinazzi fez 1:11.744m, tendo sido rapidamente ultrapassado pelo Mercedes de Valtteri Bottas, que baixou para a fasquia do 1:10.00m logo na primeira volta.Ainda nos primeiros minutos do treino, Robert Kubica fez levantar a bandeira vermelha, quando perdeu a traseira do carro ao bater na curva 3. O treino teve de ser interrompido.No regresso, Lewis Hamilton, sem tempo no primeiro treino livre, foi o primeiro a baixar para 1:09.00m, isto com pneus médios. O tempo de referência de 2018 era da própria Mercedes, mas do colega Bottas (1:08.846m), que não chegou a ser batido.Na segunda parte do treino, as equipas mediram o ritmo de corrida e testaram os pneus macios.Pouco depois, o Virtual Safety Car entrou em ação devido a uma falha no motor de Pierre Gasly. O francês estava na 12.ª posição quando o seu carro começou a deitar fumo.Assim, à semelhança do que aconteceu na parte da manhã, o treino foi encerrado antes do tempo, nos minutos finais, por bandeira vermelha. Desta vez, Daniil Kvyat deslizou nas faixas molhadas da curva 13 e bateu na proteção.O tempo mais rápido do final de semana foi estabelecido por Sebastian Vettel (1:09.217m), com os pneus macios. Logo atrás, Charles Leclerc fez 1:09.238m. Verstappen apareceu no 3.º posto, enquanto Bottas ficou com a 4.ª posição e Hamilton, sem melhorar o seu tempo anterior, apareceu apenas em 5.º.Infiltrados no Top-10, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Kimi Räikkönen preencheram a 6.ª, 7.ª e 8.ª posição, respectivamente. Alexander Albon e Carlos Sainz completaram os 10 primeiros.Este sábado realiza-se a terceira sessão de treinos livres e a qualificação.