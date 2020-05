Videojogos: Trailer de F1 2020 promete... e muito!

Com a Fórmula 1 parada, a Codemasters acaba de lançar o primeiro trailer de gameplay do F1 2020, o videojogo oficial do campeonato do mundo de Fórmula 1, que vai chegar ao mercado no próximo dia 10 de Julho.

Disponível para PS4, Xbox One, PC e Google Stadia, o F1 2020 vai contar com corridas Fórmula 2, categoria que será totalmente integrada no Modo Carreira do jogo, permitindo-nos assim escolher uma temporada completa, meia época ou apenas correr três corridas.

No total existem 16 carros clássicos no jogo (ver lista abaixo), lista que aumenta para 20 para os jogadores que comprarem a versão "Deluxe Schumacher Edition" do jogo.

Lista de carros clássicos:

2010 Red Bull RB6

2010 Ferrari F10

2010 McLaren MP4-25

2009 Brawn BGP 001

2008 McLaren MP4 –23

2007 Ferrari F2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2003 Williams FW25

1988 McLaren MP4/4

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4/6

1990 Ferrari 641

1990 McLaren MP4/5B

Carros incluidos na versão F1 2020 Deluxe Schumacher Edition:

1991: Jordan 191

1994: Benetton B194

1995: Benetton B195

2000: Ferrari F1-2000



Autor: Aquela Máquina