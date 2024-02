Visa Cash App RB, antiga Alpha Tauri, apresenta carro para 2024

Já o arranque oficial do Mundial está marcado para 2 de março no mesmo país.



Por Beatriz Euzébio

A Visa Cash App RB, antiga Alpha Tauri, apresentou esta sexta feira o seu monolugar para a temporada de 2024, num evento realizado em Las Vegas.A alteração de nome foi apenas o início no que ia ser uma mudança em todos os aspetos.A equipa B da RedBull fez várias contratações para diversos postos, com destaque para um novo CEO, Peter Bayer, e um novo chefe de equipa, Laurent Mekies.Já a nível de pintura, o VCARB 01, como foi apelidado, apresenta novas cores e relembra os designs de quando a equipa era conhecida como Toro Rosso.O monolugar, que será pilotado pelo australiano Daniel Riccardo e pelo japonês Yuki Tsunoda, conta também com muitos detalhes que fazem lembrar o Red Bull de 2023, carro que levou Max Verstappen e Checo Pérez a conquistar 21 vitórias em 22 corridas, algo que já está a gerar polémica no meio da Fórmula 1.O novo carro fará a sua estreia oficial em pista nos testes de pré-temporada, marcados para o Bahrain, para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro.