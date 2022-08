Williams anuncia renovação de Albon e tailandês goza com... a Alpine

I understand that, with my agreement, Williams Racing have put out a press release this afternoon that I am driving for them next year. This is right and I have signed a contract with Williams for 2023. I will be driving for Williams next year.



let’s gooo @williamsracing pic.twitter.com/NNljcXOieE — Alex Albon (@alex_albon) August 3, 2022

A Williams anunciou esta quarta-feira a continuidade de Alex Albon, num comunicado no qual explica que o piloto tailandês se comprometeu num acordo de "vários anos" - sem dizer ao certo qual a duração do mesmo.Com 3 pontos conquistados até ao momento - são dele todos os pontos da equipa -, Albon era visto como uma peça certa na Williams para os próximos anos, mas os recentes movimentos de mercado, com a saída de Sebastian Vettel da Aston Martin e de Fernando Alonso da Alpine, abriram portas a algumas surpresas.Nas redes sociais, o piloto tailandês mostrou-se satisfeito com a continuidade na equipa britânica, numa publicação na qual puxou pelo bom humor, ao gozar com a situação que se gerou na Alpine, por conta do anúncio 'falhado' de que Oscar Piastri iria suceder a Fernando Alonso "Tomei conhecimento de que, com o meu consentimento, a Williams Racing lançou um comunicado de imprensa esta tarde a dar conta de que eu iria correr por eles na próxima temporada. Essa informação está correta e eu assinei contrato com a Williams para 2023. Vou conduzir pela Williams no próximo ano", escreveu o tailandês, num 'tweet' em tudo similar ao que Piastri deixou... mas em sentido inverso.O próprio Piastri até reagiu à publicação de Albon, respondendo com um "parabéns, amigo", ao qual juntou um 'gif' com a inscrição "Well played, sir. That what good" ("Muito bem jogador, senhor. Essa foi boa", em português).