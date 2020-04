Adiada prova final do Mundial de Resistência de motociclismo em Suzuka

A prova de motociclismo 8 Horas de Suzuka, final do Campeonato Mundial de Resistência (EWC), inicialmente prevista para 19 de julho, foi adiada para 01 de novembro, devido à pandemia do novo coronavírus, anunciaram esta segunda-feira os promotores.

A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) refere que as restrições em vigor para entrada no Japão impossibilitam Suzuka de receber as equipas e os pilotos de países afetados pela pandemia de covid-19, pelo que a corrida foi adiada para o final do ano.

Realizada historicamente no verão, desde a primeira edição em 1978, as 8 Horas de Suzuka -- promovidas em 2017 a grande final do EWC - decorrerão pela primeira vez no outono de 2020.

Como evento final da temporada do EWC, a corrida de 8 horas beneficiará de um bónus de 150 por cento nos pontos, que poderá ser decisivo na atribuição do título.

A temporada 2019-2020 do EWC prossegue em França com as 24 Horas de Motos, em Le Mans, em 29 e 30 de agosto, seguidas do Bol d'Or, em Le Castellet, em 19 e 20 de setembro, e termina com a grande final do EWC em Suzuka, em 01 de novembro.

