Álvaro Bautista vence Superpole do Mundial de Superbike em Portimão

O espanhol Álvaro Bautista (Ducati) somou a 23.ª vitória da temporada ao vencer este domingo a corrida da Superpole no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, prova da 11.ª e penúltima ronda do Mundial de Superbike.

O piloto da Aruba.it Racing, que, no sábado, tinha vencido a Corrida 1 de Superbike, cumpriu as 10 voltas ao circuito algarvio em 16.43,715 minutos, à média de 164,7 quilómetros/hora.

Bautista, campeão do mundo em título e atual líder do Mundial de pilotos de motociclismo, alcançou a vitória na corrida ao conseguir ultrapassar, a poucos metros da meta, o turco Tropak Razgatlioglu (Yamaha).

Ambos os pilotos colocaram-se na frente após a partida e lograram alcançar uma vantagem confortável sobre os restantes, discutindo entre si a liderança da corrida até à linha da meta, altura em que o espanhol se distanciou de Razgatlioglu, terminando com uma vantagem de 0,142 segundos sobre o turco.

O italiano Andreia Locatelli (Yamaha) fechou o pódio, ao terminar em terceiro, a 4,024 segundos de Bautista.

Com a vitória na Corrida 1, disputada no sábado, no circuito algarvio, Bautista reforçou a liderança do Mundial de pilotos, com 541 pontos, mais 55 do que o turco Tropak Razgatlioglu, segundo, com 486, e mais 197 do que o britânico Jonathan Rea (Kawasaki), terceiro, com 344.

Com o triunfo de sábado, o piloto espanhol deu à Ducati o título Mundial de construtores, o 19.º na história da marca italiana.

A Corrida 2 do Mundial de Superbike que decorre no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, está marcada para as 14:00.

Na ronda portuguesa, a última para a categoria de Supersport 300, participam os pilotos lusos Tomás Alonso (Quaresma Racing Team) e Dinis Borges (Rame Moto Racing) como 'wildcard'.

Na Corrida 1, disputada no sábado, Tomás Alonso terminou na 12ª posição, e Dinis Borges não foi além da 21.ª posição.