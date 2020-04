Coronavírus: Adiada etapa portuguesa do Europeu de Motocrosse

A etapa portuguesa do Europeu de Motocrosse das categorias de 65 e 85cc, prevista para os dias 23 e 24 de maio, foi adiada devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje a Federação de Motociclismo de Portugal.

"Com data de realização marcada para os dias 23 e 24 de maio, a prova do Campeonato Europeu (65 e 85cc) e Nacional de MX viu a sua realização ser adiada por força da proibição que irá vigorar em Portugal pelo menos até ao final de maio no que aos eventos com elevado número de espetadores diz respeito", explica a Federação, em comunicado.

A etapa portuguesa do Europeu estava prevista para a pista de Fernão Joanes, no distrito da Guarda.

"A organização da prova, a Federação de Motociclismo de Portugal e a FIM Europa procuram agora uma data no calendário para reagendar o evento e anunciar a sua realização", lê-se ainda.

Juntamente com a prova do Europeu estava prevista a realização de uma prova do Campeonato Nacional de motocrosse, que também fica assim adiada.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infeção, cerca de 402 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 567 mortos, mais 32 do que na segunda-feira (+6,%), e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).

Dos infetados, 1.227 estão internados, 218 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 347 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.