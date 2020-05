Coronavírus: MotoGP da Grã-Bretanha e da Austrália cancelados por causa da pandemia

As competições do Grande Prémio (GP) de motociclismo britânico e australiano do calendário do Campeonato do Mundo de MotoGP foram canceladas devido à pandemia de coronavírus, anunciou a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

O GP da Grã-Bretanha deveria realizar-se no circuito de Silverstone, de 28 a 30 de agosto.

É a primeira vez na história do campeonato mundial de motociclismo, criado em 1949, que não haverá evento organizado na Grã-Bretanha, afirmou a FIM, em comunicado.

Já o GP da Austrália deveria decorrer no circuito de Phillip Island, entre 23 e 25 de outubro.

A temporada de MotoGP deveria estava prevista começar a 15 de março, no Qatar, mas apenas os eventos nas categorias de Moto2 e Moto3 puderam acontecer.

Desde então, nenhuma corrida se realizou por causa da pandemia de covid-19 e o promotor do campeonato, o grupo espanhol Dorna, está a tentar definir um novo calendário, que deve ser anunciado em breve.