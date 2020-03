Coronavírus: Primeira prova do Mundial de Enduro Extremo em Portugal adiada

A primeira prova do Campeonato do Mundo de Enduro Extremo prevista para Portugal foi adiada devido ao Covid-19, anunciou esta quarta-feira o promotor do campeonato.

A ronda portuguesa, sediada na localidade duriense de Lagares e com passagem pela Ribeira do Porto, deveria disputar-se de 8 a 10 de maio.

A decisão foi tomada pelo promotor do campeonato, a empresa WESS Promotion GmbH, em consonância com o organizador da Extreme XL Lagares.

Nesta altura, as duas entidades procuram uma data alternativa no mês de outubro.

