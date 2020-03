Covid-19: Federação de Motociclismo suspende toda a atividade até 3 de abril

A Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) decidiu "suspender toda a atividade desportiva e de lazer-mototurismo" até ao dia 3 de abril, anunciou esta sexta-feira aquela entidade em comunicado.

"Tendo em conta os desenvolvimentos mais recentes da evolução epidemiológica do Covid-19, e ouvido o parecer da Comissão Médica da FMP que, em sintonia com as autoridades nacionais de Saúde Pública, afirma o seu compromisso e responsabilidade social, determina a Direção da FMP suspender toda a atividade desportiva e de lazer-mototurismo sob a égide desta Federação, a partir deste dia e até 3 de Abril 2020", lê-se.

Também o atendimento presencial ao público foi suspenso, "podendo todos os interessados interagir" com os serviços "por via digital".

"É com a maior compreensão e solidariedade que esta Federação vê todos os envolvidos em projetos, campeonatos, e eventos já agendados ou eventualmente em fase avançada de produção ou montagem, mas trata-se de uma decisão que vai ao encontro da necessidade de combater uma situação de emergência sanitária em que vivemos", lê-se ainda na mesma nota.

A concluir, a direção da FMP anuncia que, "conjuntamente com a sua Comissão Médica, continuará a avaliar em permanência a evolução da situação e informará a calendarização dos eventos".