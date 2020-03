Federação de Motociclismo mantém tudo suspenso até 30 de abril

A Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) vai manter suspensas todas as competições e atividades até dia 30 de abril, devido à pandemia da Covid-19, anunciou esta segunda-feira o organismo, em comunicado.

"A direção da FMP, consultada a sua comissão médica, decidiu prorrogar a suspensão de toda a atividade desportiva e de mototurismo até ao dia 30 de abril. A decisão foi tomada na sequência da declaração do Estado de Emergência pelo Presidente da República, e sua regulamentação pelo Governo", explicou a federação.

A FMP avançou também que está "solidária com todos no combate à Covid-19 e disponível para agir e apoiar no que for necessário ou puder ser útil".

O organismo já tinha suspendido toda a atividade desportiva no dia 13 de março, apontando na altura a data limite de 3 de abril.