Finlândia é a principal novidade no calendário provisório para Mundial de MotoGP

O calendário provisório de MotoGP para 2020 foi esta quarta-feira divulgado oficialmente pela Federação Internacional de Motociclismo e prevê 20 provas, uma a mais do que este ano.O arranque está previsto para o Qatar, a 8 de março, na única jornada noturna do campeonato, e o final em Valência (Espanha), a 15 de novembro.A prova na Finlândia, marcada para 12 de julho, é a novidade principal, mas o circuito está ainda sujeito à homologação final.Em dúvida está ainda o Grande Prémio da República Checa, marcado para 09 de agosto, sujeito à renovação de contrato.Outra alteração prevista para 2020 prende-se com o GP da Tailândia, que este ano se realiza em 06 de outubro, mas que no próximo ano será antecipado para 22 de março.O calendário terá de ser ratificado na Assembleia-Geral anual, que se realiza em dezembro.