Francês Thomas Chareyre sagra-se campeão mundial de Supermoto em Montalegre

O piloto francês Thomas Chareyre (TM) conquistou este domingo o título mundial de Supermoto ao vencer a Taça do Mundo, prova disputada pela primeira vez no circuito internacional de Montalegre.O piloto gaulês venceu as duas corridas disputadas este domingo, acumulando as duas vitórias com o segundo lugar conquistado sábado, na primeira prova do fim de semana.O alemão Markus Class (Husqvarna), vencedor no sábado, ficou hoje em segundo lugar nas duas provas disputadas."É uma sensação incrível ser campeão do mundo depois de todo o trabalho que fizemos. Os pilotos não conheciam a pista de Montalegre, mas este circuito mostrou ter todas as condições para estar ao mais alto nível no Supermoto. Obrigado a todos pelo trabalho e pelo apoio", comentou o piloto francês.Cristiano Fernandes (Yamaha), o melhor português de sempre nesta modalidade praticada com motas de todo o terreno, mas com pneus de estrada em pistas que misturam asfalto com secções em terra e saltos de motocrosse, com um 17.º lugar no sábado e um 13.º hoje, foi o melhor dos sete pilotos nacionais presentes, desistindo na outra corrida.Ao todo, a Taça do Mundo de Supermoto, prova que encerra a temporada da modalidade, juntou 25 pilotos de 10 nacionalidades.A organização esteve a cargo da Câmara Municipal de Montalegre, com o apoio da Federação de Motociclismo de Portugal e do Clube Automóvel de Vila Real.