Gouveia acolhe uma centena de pilotos para etapa do Mundial de trial

A cidade de Gouveia espera mais de uma centena de pilotos para a etapa do Mundial de trial que ali se realiza nos dias 13 e 14 de julho, anunciou esta quarta-feira a organização na apresentação do evento.Com dois dias de duração, esta será a quinta prova do mundial 2019 e começará no sábado, ao final do dia, com as qualificações, realizadas junto ao Festival Tapiscos.Para o dia 14 está programado o grosso da competição, com 15 zonas de obstáculos junto ao Parque da Senhora dos Verdes, "sendo que seis delas serão totalmente novas, pois não foram utilizadas em 2018 e levarão os pilotos até zonas de raro enquadramento paisagístico que irá certamente marcar novamente a passagem do campeonato por Gouveia", anunciou a organização, em comunicado.O espanhol Toni Bou (Montesa), 12 vezes campeão do mundo e invicto nas cinco rondas pontuáveis já realizadas, é a principal atração."Fizemos algumas modificações na orgânica da prova de forma a atrairmos ainda mais público", disse à Lusa Jorge Simões, presidente do clube Talentos e Objetivos, que mais uma vez terá a seu cargo a organização da prova.O italiano Matteo Grattarola é o comandante da Trial2 e com três vitórias já contabilizadas defende uma vantagem de 14 pontos perante o espanhol Gabriel Marcelli.Já o campeonato feminino realiza em Portugal a sua segunda prova e cabe à britânica Emma Bristow defender o primeiro.Integrando o pelotão da classe Trial2 feminina estarão quatro pilotos portuguesas: Mariana Afonso, Leonor Moreira, Sofia Porfirio e Rita Vieira, de um total de 20 participantes.Juntamente com os pilotos do TrialGP masculino e feminino também o campeonato nacional de trial vai estar em Gouveia para aquela que será a sua terceira prova do ano.