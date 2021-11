GP Algarve: Valentino Rossi sente que tem de ser rápido para se divertir

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O italiano Valentino Rossi (Yamaha) apontou este sábado como objetivo terminar entre os 10 primeiros o Grande Prémio do Algarve de MotoGP, a sua penúltima corrida na categoria rainha do motociclismo de velocidade, ambicionando ser rápido para se divertir.

"O resultado é muito importante para a diversão. Um resultado decente, uma boa corrida, permite divertir-nos, mas temos de nos sentir rápidos. Em Misano [em Itália, onde foi disputada a anterior prova] não foi muito mau. Vou tentar chegar alguns pontos, mas vai depender do tipo de corrida. O objetivo vai ser chegar aos 10 primeiros", afirmou 'Il Dottore'.

Em conferência de imprensa, o veterano piloto de 42 anos, nove vezes campeão do mundo, sete delas da categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade, foi instintivo a indicar o favorito para vencer a segunda corrida algarvia do ano, o seu compatriota Francesco Bagnaia (Ducati).

"O Bagnaia é o homem mais rápido do fim de semana, tal como foi em Misano. Acho que pode ganhar amanhã [no domingo]", frisou Rossi.

O italiano vai ocupar o 16.º lugar da grelha de partida para a prova marcada para as 13:00, imediatamente à frente de Miguel Oliveira (KTM), depois de ter terminado a qualificação em 01.39,604 minutos, menos 0,02 segundos do que o português.

"Hoje foi melhor do que ontem [na sexta-feira], estive mais competitivo. Esta tarde melhorámos o equilíbrio, os pneus e as condições da pista também foram melhores. Fiz uma volta decente, fiquei a menos de um segundo da 'pole position'. Não estou muito preocupado com o ritmo, o problema é que somos 16.ºs", resumiu.

Rossi ocupa o 21.º lugar do Mundial de pilotos, com 35 pontos, tendo subido pela última vez ao pódio em 26 de julho de 2020, quando terminou em terceiro o Grande Prémio da Andaluzia, em Jerez de la Frontera, enquanto a última vitória ocorreu em Assen, nos Países Baixos, em 25 de junho de 2017.

O italiano, sete vezes campeão da principal categoria (um em 500cc e seis em MotoGP), uma em 250cc e outra em 125cc, é o 'rei' das corridas portuguesas motociclismo de velocidade, somando cinco triunfos no autódromo do Estoril, em 2001, 2002, 2003, 2004 e 2007.

'Il Dottore' vai pôr um ponto final na carreira na última corrida da temporada, em 14 de novembro, em Valência.