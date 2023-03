Pol Espargaró transferido para Barcelona

Pol Espargaró foi transferido do hospital de Faro para Barcelona. O espanhol sofreu uma grave queda nos treinos de sexta-feira, tendo sido retirado da pista de helicóptero.

@polespargaro was transferred last night to Quironsalud Barcelona hospital, under Dr Ángel Charte supervision. The team in Barcelona will now look after him and keep him in observation. Thank you Faro Hospital for taking care of him since his arrival on Friday afternoon.