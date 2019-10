GP Tailândia: Márquez sagra-se campeão com Miguel Oliveira fora dos pontos

"Independentemente do título, o meu objetivo era vencer a corrida. Mas o Fabio Quartararo estava a rodar muito rápido... A equipa fez um trabalho incrível e agora é hora de aproveitar este novo título", afirmou Márquez.





A festa de Marc Márquez! Grita-se o nome do piloto espanhol.





Segue-se a festa do piloto espanhol! Márquez conquista o seu oitavo título da carreira, o sexto em MotoGP.





Aos 26 anos, Márquez venceu pela nona vez em 15 provas disputadas esta temporada, deixando o francês Fabio Quartararo (Yamaha) em segundo, a 171 milésimos de segundo e o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) em terceiro, a 1,380 segundos. O italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que precisava de terminar à frente de Márquez para adiar o título, foi quarto, a 11,280 segundos.



O português Miguel Oliveira ficou sem pontuar, depois de terminar a 40,136 segundos do vencedor, tendo 29 pontos que lhe valem a 17.ª posição.







He cements himself as one of the all-time #MotoGP greats!



A sixth premier class crown, and eighth in total! #8ball pic.twitter.com/nkArdpb8kA — MotoGP™ (@MotoGP) October 6, 2019







Márquez sagra-se campeão do Mundo! O espanhol vence a corrida na Tailândia e conquista o sexto título mundial de MotoGP!!!



Miguel Oliveira termina a corrida no 16.º lugar, fora dos pontos.



25/26 -Última volta e... Márquez ataca e consegue ultrapassar Quartararo...



24/26 - Oliveira é 15.º. Miller passa o português.



23/26 - Tudo na mesma. Oliveira conquista assim 1 ponto.



22/26 - Márquez segue a pressionar Quartararo. Apesar de não precisar de vencer a corrida, para se sagrar campeão, o espanhol deverá querer festejar o título no 1.º posto do pódio.









21/26 - Oliveira perde mais uma posição, a última que dá pontos.





Any last title hopes are slipping away for @AndreaDovizioso!



The Ducati man is being chased by @Rins42 for fourth spot! #ThaiGP pic.twitter.com/2m9EgxG9dk — MotoGP™ (@MotoGP) October 6, 2019

20/26 - Márquez deverá atacar o 1.º lugar, mnas para já Quartararo mantém-se na liderança da corrida.19/26 - Oliveira é 14.º, sobe Crutchlow ao 13.º. Na frente, tudo na mesma.













18/26 - Dovizioso é 4.º e assim entrega o título a Márquez, que segue na 2.º posição.



19/26 - O ritmo na frente mantém-se intenso.









18/26 - Oliveira é 13.º depois de Alex Espagaró ter abandonado.



17/26 - A luta na frente mantém-se igual.



16/26 - Quartararo; Márquez; Viñales; Dovizioso; Rins assim é o top 5.



15/26 - OLiveira segue na 14.ª posição.



14/26 - Márquez segue colado à traseira da moto de Quartararo. Oliveira e Espagaró lutam pela 13.ª posição.









13/26 - Oliveira é 14.º, atrás de Espagaró. Já Quartararo e Márquez seguem na frente.



12/26 - Márquez pressiona Quartararo, o espanhol segue com os olhos postos na conquista do titulo. Dovizioso é 4.º, atrás de Viñales.



11/26 - Quartararo mantém o 1.º lugar, mas Márquez roda mais colado à roda do piloto francês. Oliveira segue como 14.º





The pace at the front is proving too hot for @mvkoficial12! ??



It's building up to be a straight shootout between @FabioQ20 and @marcmarquez93! ??#ThaiGP pic.twitter.com/YS3nSQTmb1 — MotoGP™ (@MotoGP) October 6, 2019





10/26 - Marc Márquez assegura o título, caso a corrida termine para já está nas



9/26 - Quartararo segura a vantagem sobre Márquez. Viñales segue no 3.º lugar.



8/26 - na frente da corrida tudo na mesma. Oliveira também mantém-se no 14.º lugar.



7/26 - Oliveira faz a sua melhor volta e aproxima-se novamente de Espagaró. Na frente da corrida o ritmo é elevado.









6/26 - Espagaró e Miguel Oliveira voltam a trocar de posição. Enquanto Quartararo continua a ser Líder. Márquez é 2.º e Viñales é 3.º.



5/26 - Oliveira ultrapassa P. Espargaró e é agora 13.º.



4/26 - Queda e abandono de Kallio, enquanto na frente da corrida tudo na mesma. Também Oliveira mantém o 14.º lugar.



3/26 - Oliveira mantém-se no 14.º lugar, enquanto na frente da corrida também está tudo igual e para já a 2.ª posição do piloto espanhol entrega-lhe o título!















2/26 - Márquez ataca o primeiro lugar de Quartararo, mas o francês mantém-se na liderança. Oliveira sobe mais um lugar e é 14.º.



1/26 - Quartararo dispara na frente e Márquez passa para o 2.º lugar, ultrapassando Viñales. Miguel Oliveira sobe lugares e já é 14.º.



Começou!



Os pilotos estão a postos na grelha de partida. A corrida está prestes a começar!



Já se fez a volta de aquecimento. Problemas para Jack Miller.





LIVE : We’re counting down to lights out at the #ThaiGP! Feel the atmosphere on the grid! https://t.co/Q1HC1XRPIL — MotoGP™ (@MotoGP) October 6, 2019

Bom dia! Acompanhe o GP da Tailândia em direto. O português Miguel Oliveira vai partir do 17.º lugar da grelha de partida, depois de ter-se debatido com problemas no travão traseiro da KTM na qualificação de sábado.O almadense fez o melhor tempo em 1.31,499 minutos, que o deixou no sétimo lugar da Q1 e fora da segunda sessão, que reuniu os 12 mais rápidos.A pole position foi para Fabio Quartararo, que estabeleceu um novo recorde de volta no Circuito Internacional de Chang, enquanto na 2.ª posição vai partir o piloto da Yamaha Maverick Vinales.Já o espanhol Marc Márquez (Honda) sairá da terceira posição, a última da primeira linha da grelha, para um GP que lhe pode dar já o título mundial.As contas para Márquez se sagrar campeão são fáceis: terá de fazer mais dois pontos do que Andrea Dovizioso (Ducati).