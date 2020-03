Italiana de 102 anos que recuperou do coronavírus sonha conhecer Valentino Rossi

Italica Grondona tem 102 anos e esta semana tornou-se num dos maiores símbolos de esperança em Itália, país com mais mortes devido à pandemia de coronavírus, já que recuperou da infeção depois de mais de 20 dias internada no hospital. 'A Imortal', como já é conhecida, é fã de motociclismo e adora Valentino Rossi: "Ela sonha conhecê-lo", revelou o seu sobrinho Renato Villa Grondona à CNN.





Mas não é só do piloto italiano que Italica Grondona é fã, segundo o sobrinho, a idosa italiana também gosta de F1, de patinagem no gelo e dos Queen".Itália está rendida ao exemplo de superação da 'avó Lina', cuja imagem a soprar a vela no bolo dos seus 102 anos fortalece o país."O seu caso impressionou-nos bastante e decidimos estudá-lo com mais detalhes. Ela é a primeira doente que conhecemos que poderá ter enfrentado também a epidemia da gripe espanhola de 1918 ", explicou Vera Sicbaldi, a médica que acompanhou a 'avó Lina' no hospital San Martino.