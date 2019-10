Johann Zarco regressa ao Mundial de MotoGP após ser despedido da KTM

O francês Johann Zarco regressa este fim de semana ao Mundial de MotoGP para disputar as últimas três corridas da temporada, depois de ter sido despedido pela KTM em setembro.O piloto gaulês, responsável pela queda de Miguel Oliveira (KTM) em Silverstone, a 25 de agosto, foi contratado pela LCR Honda Idemitsu para substituir o japonês Takaaki Nakagami, que será operado a um ombro, nas últimas três provas da temporada."Fiquei contente em receber a chamada. Foi estranho ficar em casa a ver os outros correr. Pelo menos agora posso fazer mais três corridas e descobrir qual o meu potencial, pois tive um início de ano complicado. Espero que corra melhor no futuro", disse o piloto gaulês, em declarações ao site oficial do campeonato de MotoGP.