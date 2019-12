Jonathan Rea conta 'drama' desconhecido: as idas à casa de banho que às vezes dão para o torto

Grande dominador do campeonato de Superbikes nos últimos cinco anos, o britânico Jonathan Rea partilhou ao portal 'Motorsport Magazine' um dos dramas que habitualmente vive nos fins de semana de Grande Prémios e que, muito provavelmente, poucos fãs imaginam ser possível. O drama das idas à casa de banho! A situação pode até ser pouco conhecida, mas agora que foi revelada o mais certo é ser comum a grande parte dos pilotos da grelha de partida, tanto das Superbikes como do MotoGP.





No caso de Rea, o drama é tal, que o britânico assume ser obrigado a ir vezes sem conta à casa de banho antes de iniciar as suas provas. "Tenho de fazê-lo tantas vezes... Honestamente, é uma loucura! Urino antes de me mudar, uns dez minutos antes de abrir o 'pit lane' e 20' antes do início da prova... Por isso, meia hora antes da prova estou a fazê-lo, visto-me, dou uma voltinha e vou para a garagem. Depois normalmente deixo a garagem e volto uns minutos depois para fazê-lo de novo... Não é lá muito glamouroso, eu sei, mas por vezes a casa de banho está tão longe que tenho de ter comigo uma garrafa. Bem, ou tenho-a eu ou o meu assistente Kev [Havenhand]. Não é o melhor trabalho do Mundo...", disse, entre risos, o piloto britânico, que parece mesmo encarar toda este ritual como algo 'reliogoso'."Por vezes estamos bem na grelha, mas nessa altura a última coisa que queremos pensar é 'tenho de urinar!'. Por isso, para impedir isso, tento ir à casa de banho imediatamente antes de sair, porque não quero que isso mexa com o meu psicológico. Por isso, fazendo contas, posso dizer que vou à casa de banho umas cinco a seis vezes antes de cada prova. É estranho, não é? Nos dias de treino nem pensas muito nisso, mas quando a adrenalina bate...".Ora, quando a adrenalina bate por vezes é impossível contrariá-la. Como sucedeu ao piloto em maio de 2017, na etapa de Donington Park. "Querem que vos conte uma história engraçada? Não tinha conseguido urinar o suficiente e estava mesmo 'apertado', por isso olhem... acabou por ir para o meu equipamento. Foi tanto, que acabou por criar uma pequena poça por baixo da minha moto. Nessa altura, quando é hora de tirar a manta de aquecimento dos pneus, o meu mecânico chefe viu a poça... Nesse momento questionou o meu mecânico de chassis 'o que é aquilo?' e deve ter pensado que se tratava de alguma fuga de água ou óleo... O coitado até a cheirou. Venci a prova e no parque fechado acabou a perguntar-me 'urinaste na grelha de partida, não foi?' e deu-me uma chapada. Pedi-lhe desculpa... Foi a primeira e a última vez que o fiz", garantiu o britânico.