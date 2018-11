O português Jorge Viegas é candidato único à presidência da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), o mais alto cargo da modalidade a nível mundial, disse esta quinta-feira à Lusa o antigo presidente da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP).Jorge Viegas, de 61 anos, revelou ter recebido já a notificação oficial da desistência do único adversário na corrida eleitoral, o austríaco Wolfgang Srb."Recebi hoje o comunicado oficial, dizendo que o meu adversário desistiu por razões de saúde", revelou Jorge Viegas à agência Lusa, que poderá tornar-se o primeiro português a assumir o mais alto cargo da FIM.Jorge Viegas deverá ser confirmado como sucessor do venezuelano Vito Ippolito, que presidiu àquele organismo durante três mandatos, na assembleia geral de 1 de dezembro, em Andorra."Tinha acabado de chegar da América do Sul, onde me encontrei com representantes de diversas federações, pelo que estava bastante confiante na vitória", frisou Jorge Viegas.O português candidata-se pela segunda vez à presidência da FIM, depois de ter saído derrotado há quatro anos, por uma diferença de 20 votos, num total de 113 federações votantes.Jorge Viegas é gestor e empresário, tendo sido fundador e presidente da Federação Nacional de Motociclismo, entretanto reconvertida em Federação de Motociclismo de Portugal, durante um total de 23 anos, divididos por dois períodos temporais.Deixou a FMP há seis anos para assumir o cargo de presidente adjunto da FIM. Após perder as eleições, há quatro anos, afastou-se do dirigismo durante outros dois, regressando à FIM como vice-presidente, em 2016.Jorge Viegas foi um dos fundadores da Federação Europeia de Motociclismo - presidida por Wolfgang Srb - e é membro do Comité Olímpico de Portugal.