Luso-suíço Jason Dupasquier em estado "crítico" após aparatoso acidente em Moto3

A Prüstel, equipa pela qual corre o luso-suíço Jason Dupasquier, comunicou este domingo que não irá participar no Grande Prémio de Itália de Moto3 devido à situação do piloto de 19 anos, que ontem teve um aparatoso acidente durante a fase de qualificação da categoria.





Em comunicado publicado nas redes sociais, a equipa alemã informa ainda que Jason Dupasquier encontra-se em estado "crítico" após o choque com Ayumu Sasaki e Jeremy Alcoba à saída da curva 9 no traçado de Mugello. O piloto da Prüstel foi atingido pela moto onde seguia Ayumu Sasaki, impacto que acabou por causar um edema cerebral e uma contusão torácica no luso-suíço, que foi assistido em pista pelas equipas de socorro e posteriormente transportado para uma unidade hospitalar em Florença.