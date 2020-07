Marc Márquez recebe luz verde da equipa médica para correr o GP da Andaluzia

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) recebeu esta quinta-feira luz verde dos médicos para correr o Grande Prémio da Andaluzia de MotoGP, segunda prova do campeonato do mundo, que se disputa domingo, uma semana depois da queda que lhe provocou a fratura do úmero direito.

O piloto da Honda foi operado na terça-feira em Barcelona e foi agora submetido a um exame médico no circuito de Jerez de la Frontera, onde se disputa a prova deste fim de semana.

A notícia foi confirmada pelo site oficial do campeonato do mundo, que anunciou, ainda, as participações do espanhol Alex Rins (Suzuki) e do britânico Cal Crutchlow (Honda), que falharam o GP de Espanha devido a lesões sofridas nos treinos que antecederam a corrida de abertura da temporada.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) é o primeiro líder do campeonato depois de ter vencido no domingo passado, numa prova em que o português Miguel Oliveira (KTM) foi oitavo classificado.