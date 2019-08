Márquez desafia Hamilton: «Um frente a frente primeiro num F1 e depois de moto»

Marc Márquez não foge de um bom desafio e enfrentar Lewis Hamiton pode estar para breve."Claro que sim! Seria interessante. Um frente a frente, primeiro com um carro de F1 e depois de moto, que eu sei que ele tem andado", respondeu o campeão mundial do Moto GP numa recente entrevista ao Dail Mail'."Falamos por vezes pelas redes sociais, sei que ele anda de moto e anda muito bem. Estou ansioso para, no mínimo, conhecê-lo. O ano passado esteve para acontecer, mas tínhamos compromissos e não conseguimos fazer com que resultasse", afirmou o piloto espanhol, que em junho de 2018 testou um monolugar da Toro Rosso "Testei no Red Bull Ring um carro da Toro Rosso. Foi uma experiência muito boa. Fiz 40 voltas, foi um verdadeiro teste, a velocidade estava lá, mas falta a experiência", recordou Marc Márquez, que no GP da Grã-Bretanha viu Alex Rins roubar-lhe a vitória em cima da meta