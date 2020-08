Miguel Oliveira "confiante" para o GP checo de MotoGP apesar do 13.º lugar

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) disse este sábado que parte "confiante" para o Grande Prémio da República Checa de MotoGP, terceira prova da temporada, apesar do 13.º lugar da grelha alcançado.

O português ficou-se pela Q1 (primeira fase da qualificação), com o tempo de 1.56,328 minutos, falhando o acesso à Q2 (segunda fase, que junta os 12 mais rápidos) por apenas 37 milésimos de segundo.

"No geral, foi um dia positivo. Começámos com altas expectativas esta manhã, mas sofri uma queda na minha volta rápida, que me poderia ter dado um bom tempo e dentro dos 10 mais rápidos", explicou o piloto da Tec3.

Miguel Oliveira garante ter dado "tudo, mas não foi o suficiente", pois tudo está "muito equilibrado".

"No entanto, estou bastante confiante para a corrida de amanhã (domingo). Trabalhámos bem, pelo que deveremos estar tranquilos e focados", frisou o piloto luso, que acredita estar "numa boa posição".

O GP da República Checa de MotoGP é a terceira corrida da temporada e disputa-se domingo, com o francês Fabio Quartararo a liderar o campeonato, com 50 pontos, e o português Miguel Oliveira em 13.º, com oito.