Miguel Oliveira em 18.º nos primeiros treinos livres para o GP de Aragão

O português Miguel Oliveira (KTM) foi esta sexta-feira o 18.º classificado no primeiro dia de sessões de treinos livres para o Grande Prémio de Aragão de MotoGP, 14.ª corrida do Mundial de motociclismo de velocidade.Na primeira sessão no circuito de Aragão, Miguel Oliveira rodou em 1.49,445 minutos, em que foi 11.º entre os 23 pilotos, melhorando ligeiramente o registo de tempo no segundo bloco de voltas, com 1.49,425, mas não indo além do 18.º posto."Foram treinos com boas sensações, tive muito perto do 'top-10' na primeira sessão, em 11.º. Na segunda, de tarde, experimentámos algumas afinações diferentes no trem dianteiro, que acabaram por não resultar como queríamos", disse no final o piloto.Mesmo assim, Miguel Oliveira está otimista, por considerar que existe margem para no sábado "melhorar o tempo"."Amanhã [na qualificação, no sábado] vamos ao ataque e melhorar a nossa posição", acrescentou.O piloto natural de Almada encontra-se em ano de estreia no MotoGP, categoria em que segue em 18.º lugar, com 26 pontos após 13 corridas.