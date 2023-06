Miguel Oliveira em ação no GP da Alemanha: siga a corrida sprint, em direto

há 2 horas 11:28

As regras do sprint

Refira-se que a corrida de sprint disputa-se apenas no MotoGP e foi criada com o intuito de dinamizar os sábados de competição. Eis algumas regras:



1 - Tem metade das voltas da corrida de domingo.



2 - Distribuem-se metade dos pontos de uma corrida, sendo que apenas pontuam os 9 primeiros classificados: o vencedor recebe 12 pontos, o segundo 9, o terceiro 7, o quarto 6, o quinto 5, o sexto 4, o sétimo 3, o oitavo 2 e o nono 1. Estes pontos contam para a classificação do Mundial.



3 - A grelha de partida é definida pela qualificação e será a mesma de domingo.



4 - As motos podem ter no máximo 12 litros de gasolina, em vez dos 22 habituais em dia de prova.



5 - Os pilotos que tenham sanções de Grandes Prémios anteriores não as poderão cumprir na corrida sprint.



6 - O vencedor do grande prémio será o vencedor da corrida de domingo.