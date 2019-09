Miguel Oliveira: «Estou a fazer o máximo para estar pronto para Misano»

Depois de ter falhado os testes que se realizaram em Misano, Itália, na semana passada devido à queda que sofreu no GP Grã-Bretanha , a 25 de agosto, Miguel Oliveira garantiu esta sexta-feira que está a "recuperar bem"."Após o incidente da última corrida contraí uma lesão no ombro que me custou o teste de Misano. O positivo é que estou a recuperar bem e estou a fazer o máximo para estar pronto para Misano na próxima semana. Quero deixar um obrigado a todos pelas mensagens de ânimo que me têm dado!", escreveu na sua página de Instagram.