Miguel Oliveira não esquece Paulo Gonçalves: «Um ano depois e ainda parece mentira»

Faz esta terça-feira, 12 de janeiro, um ano que Paulo Gonçalves morreu vítima de um acidente no Dakar, data que Miguel Oliveira não esqueceu.





"Um ano depois e ainda parece mentira. Ironicamente, partiste com 'herói' escrito no equipamento e é o que realmente és", pode ler-se na mensagem que o piloto de Almada publicou nas redes sociais."A todos os heróis que arriscam a vida no desporto motorizado, e em especial aos do Dakar, que a ajuda Divina vos proteja e esteja convosco", refere ainda Miguel Oliveira, o único português a competir em MotoGP.Também Mário Patrão lembrou esta terça-feira o amigo Paulo Gonçalves