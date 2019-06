Miguel Oliveira penalizado com 3 lugares no GP Holanda: «Conduziu de forma irresponsável»

O português Miguel Oliveira (KTM) foi este sábado penalizado em três lugares na grelha de partida para o Grande Prémio da Holanda de MotoGP, depois de os comissários considerarem que prejudicou a volta lançada de um adversário.Segundo o comunicado do Colégio de Comissários do GP da Holanda, o piloto português "conduziu de forma irresponsável" durante a sessão de qualificação, "seguindo de forma lenta na linha de trajetória, prejudicando outro concorrente que seguia numa possível volta lançada", na curva três do circuito holandês, em Assen.Desta forma, os comissários entenderam que Miguel Oliveira violou o artigo 1.21.2 das Regras do Campeonato do Mundo da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), que estipula que "os pilotos devem conduzir de forma responsável, não causando perigo para outros participantes, seja na pista ou no 'pit lane'".O piloto da KTM vai partir do 20.º lugar da grelha para a corrida de domingo, apesar de ter registado o 17.º melhor tempo na sessão de qualificação.O francês Fabio Quartararo (Yamaha) foi o autor da 'pole position'.