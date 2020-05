Miguel Oliveira recorda vitória em Itália

Miguel Oliveira comemora hoje o quinto aniversário da sua primeira vitória no Mundial (Moto3), em Itália, recordando com emoção o momento. “As recordações são de tremenda alegria, muito orgulho, por ter sido uma meta e um objetivo alcançado. Para mim, foi um sonho tornado realidade, ao ouvir o hino a tocar”, considerou o piloto, que agora corre no MotoGP.

Também em declarações à agência Lusa, o francês Hervé Poncharal, diretor desportivo da Tech3 (equipa satélite da KTM), não poupou elogios ao seu trunfo: “Acompanho-o desde há anos e lembro-me da primeira vitória, num ano em que merecia ser campeão, mas um incidente na Alemanha impediu que festejasse o título”, disse Poncharal, que acredita no futuro: “O ano de 2019 não foi fácil e esta época será curta, mas se tiver oportunidade, o Miguel vai ao pódio. Tenho fé nele. O ano de 2021 já será um ano em que poderá demonstrar todo o seu potencial.”