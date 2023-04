Miguel Oliveira recebeu esta quinta-feira luz verde dos médicos do Mundial de MotoGP para voltar a competir, situação que vai acontecer esta fim de semana em Austin, no Grande Prémio das Américas, terceira prova do Mundial.A sua equipa, a Cryptodata RNF Motogp, já tinha dado o piloto português apto para voltar às pistas, mas faltavam o sim da organização para efetivar o seu regresso, que acontece depois das lesões sofridas na sequência da queda no Grande Prémio de Portugal, provocada por Marc Márquez (Honda), e que o obrigaram a falhar também a segunda prova do Mundial, na Argentina.