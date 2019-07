Morreu a piloto Filipa Gomes

Filipa Gomes, de 38 anos, morreu ontem no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, depois de ter sofrido um aparatoso acidente no autódromo do Estoril, em Cascais, no domingo.





A piloto portuguesa, uma das poucas mulheres que competia na Copa Dunlop Montoval, integrada no campeonato nacional de velocidade, foi assistida "de imediato" pela equipa médica do circuito e prontamente levada para o hospital, mas acabou por não resistir às múltiplas lesões provocadas pela queda.A piloto portuguesa andava ‘nestas andanças’ há 18 anos, mas só participou num ‘track day’ em 2015. Em 2018 começou a treinar em pista e este ano tinha começado a participar na Copa Dunlop Motoval na classe 2, aos comandos de uma potente CBR 1.000.