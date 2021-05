Morreu Jason Dupasquier, piloto luso-suíço que sofreu grave acidente em Moto3

Morreu Jason Dupasquier, piloto luso-suíço que no sábado sofreu um grave acidente durante a fase de qualificação para o Grande Prémio de Itália em Moto3. A informação foi avançada pela página oficial do Twitter da MotoGP, que deixou uma mensagem aos familiares do jovem de apenas 19 anos.





We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier



On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones



You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi