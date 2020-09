Moto2: Piloto da KTM testa positivo à Covid-19 e já não corre em San Marino

O piloto espanhol de Moto2 Jorge Martin (KTM Ajo) e um mecânico de outra equipa, não especificada se da MotoGP ou Moto2, testaram positivo à covid-19, anunciou esta quinta-feira a organização do campeonato de motociclismo.

Os testes foram levados a cabo antes do Grande Prémio de São Marino, este fim de semana, marcando o regresso dos espetadores às bancadas, e do GP da Riviera di Rimini, disputado na mesma pista, em Misano.

"Ambos os casos estão assintomáticos e isolados com sucesso. Não entraram no 'paddock' para o evento e não poderão estar na prova. (...) A MotoGP já realizou mais de 14 mil testes à covid-19, desde antes do Grande Prémio de Espanha", nota a organização do campeonato em comunicado.

Após cinco provas disputadas, Miguel Oliveira (KTM) é nono classificado, com 43 pontos, a 27 do líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 904 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.849 em Portugal.



O piloto também já comentou a situação na sua conta de Instagram.