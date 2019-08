MotoE explode no paddock de Red Bull Ring

Um susto... daqueles! Eis aquilo que se viveu no paddock de Red Bull Ring durante a tarde desta sexta-feira, quando a MotoE do finlandês Niki Tuuli, o líder do Mundial, explodiu quando estava a carregar antes da segunda saída para a pista. A situação gerou um pequeno foco de incêndio, o qual acabou por ser controlado rapidamente pelas equipas de emergência, que graças à pronta intervenção impediram que uma nova 'catástrofe' acontecesse no seio do campeonato - depois do sucedido em Jérez, onde no último inverno se incendiaram as 23 motos da competição.





Na sequência deste incidente da Áustria, todos os chefes de equipa foram chamados a uma reunião, tendo ficado decidido que, apesar deste susto, o programa da segunda etapa da temporada irá continuar como inicialmente previsto.