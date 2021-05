MotoGP: acompanhe a corrida de Miguel Oliveira no GP de Itália, em direto

Remy Gardner vence em Moto2!

Remy Gardner (KTM) é o grande vencedor da corrida em Moto2, naquela que é a sua primeira vitória esta temporada. Raúl Fernández (KTM) terminou na segunda posição, enquanto que Joe Roberts (Italtrans Racing Team) foi o terceiro mais rápido, mas acabou por ser penalizado por ter excedido os limites de pista, punição que deixa o piloto em sexto lugar no campeonato. Com isto, Bezzecchi (Sky Racing Team VR46), que tinha terminado em quarto, sobe ao pódio.



First win of the season for @GardnerRemy!



The Aussie grabs it on the final lap! #Moto2 | #ItalianGP pic.twitter.com/1x0SZss2Vl