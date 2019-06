MotoGP: Jorge Lorenzo fratura sexta vértebra dorsal e falha GP da Holanda

O piloto espanhol Jorge Lorenzo (Honda) vai falhar o Grande Prémio da Holanda de MotoGP, depois de esta sexta-feira ter fraturado a sexta vértebra dorsal, em consequência de uma queda sofrida durante a primeira sessão de treinos livres.





Após o acidente, Lorenzo foi imediatamente assistido pelas equipas médicas, que o transportaram para a clínica do circuito de Assen, onde o espanhol foi observado com maior profundidade, tendo sido detetada uma fratura estável da sexta vértebra dorsal.Dada a gravidade da lesão, o piloto da Honda foi transportado para um hospital de Groningen, onde vai ser acompanhado, sendo certo que vai perder a corrida do fim de semana, na qual vai participar o piloto português Miguel Oliveira.